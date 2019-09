Confindustria,Angelantoni a v.presidenza

(ANSA) - PERUGIA, 21 SET - Il consiglio generale di Confindustria Umbria ha approvato il programma di attività dell'Associazione per il biennio 2019-2021 che sarà presentato dal presidente designato Antonio Alunni all'assemblea del 27 settembre.

Inoltre, su proposta del presidente Alunni, è stato designato alla vice presidenza il Cavaliere del lavoro Gianluigi Angelantoni, presidente e amministratore delegato del Gruppo Angelantoni Industrie di Massa Martana. Il Gruppo, fondato nel 1932, opera nei settori delle apparecchiature biomedicali, dei sistemi di test ambientali e delle energie rinnovabili ed è costituito da sei unità produttive e logistiche in Italia, Germania, India e Cina. Gianluigi Angelantoni è inoltre presidente della sezione Meccanica di Confindustria Umbria e Vice presidente nazionale del Kyoto Club, organizzazione non profit costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas-serra.