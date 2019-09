Di Maio, candidiamo sindaca Assisi

Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, una amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo": lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. Su Rousseau oggi si svolge la votazione per decidere sul patto civico per l'Umbria. Le candidature per le elezioni regionali in Umbria dovranno essere depositate il 27 settembre. Il 27 ottobre è in programma il voto. Nell'area di centro sinistra è già in campo come candidato presidente Andrea Fora, esponente civico alla guida di una coalizione appoggiata anche dal Pd. Non è chiaro se la candidatura di Proietti proposta dal M5s potrà mutare lo scenario. La sindaca di Assisi è stata eletta come civica alla guida della lista Assisi domani. In Giunta anche Pd e Cristiano riformisti.