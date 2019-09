Inaugurato nuovo parco giochi Cascia

È stato inaugurato il nuovo parco giochi di Cascia, donato e costruito dalla Boston consulting group in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava. Al taglio del nastro hanno preso parte, oltre ai rappresentati della Bcg e della Fondazione, l'amministrazione comunale e tantissimi cittadini che hanno anche partecipato alla festa organizzata dalla società di consulenza strategica in piazza San Francesco.

La realizzazione del parco giochi, che il sindaco Mario De Carolis e la sua giunta hanno voluto dedicare a Francesca Rava, si è inserita all'interno di una più ampia riqualificazione urbana della città che ha interessato, tra le altre pure le scuole, che sono state dipinte e la pista ciclabile.

L'amministratore delegato di Bcg Italia, Giuseppe Falco, rivolgendosi ai cittadini di Cascia ha promesso che il Gruppo "sarà ancora presente in queste terre colpite dal sisma", sottolineando le emozioni vissute "stando tra voi in questi giorni".