Fora non commenta M5s e parla di 'verde'

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - Nessun commento di Andrea Fora - candidato alla presidenza della Regione Umbria con una coalizione di centrosinistra alla quale ha già espresso appoggio il Pd - al post di Luigi Di Maio sul blog delle Stelle, nel quale lancia l'attuale sindaco di Assisi, Stefania Proietti, come candidata presidente della Regione.

Fora prosegue invece la sua campagna elettorale e nel suo ultimo post nella pagina Facebook "Andrea Fora presidente" sceglie di affrontare le tematiche ambientali: "Dieci milioni di alberi per l'Umbria sempre più verde. Attraverso un piano di riforestazione su terreni pubblici e privati scrive - coinvolgendo le comunità della regione (scuole, imprese, associazioni, famiglie), saranno piantati almeno tre alberi all'anno per ogni cittadino umbro per creare un bosco diffuso di 10 milioni di alberi. L'iniziativa sarà finanziata attraverso la promozione del sistema del mercato volontario dei crediti del carbonio e delle diverse forme di 'adozione' da parte di soggetti pubblici e privati".