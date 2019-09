Esperti di chirurgia del piede ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 20 SET - Esperti dei principali centri nazionali e internazionali della chirurgia del piede e della caviglia si sono riuniti ad Assisi nella sala convegni del Cenacolo per discutere del "Piede piatto nel bambino e nell'adulto: indicazioni sul trattamento e sul tipo di intervento chirurgico".

Il convegno è stato organizzato dalla Sicp (Società italiana della caviglia e del piede) in collaborazione con la struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'azienda ospedaliera di Perugia. "Il cosiddetto piede piatto nell'età evolutiva ha una incidenza elevata, tanto da essere, insieme alla scoliosi, la prima causa di consulenza ortopedica", sottolinea in una nota della stessa azienda ospedaliera di Perugia il dr Paolo Ceccarini, responsabile scientifico dell'incontro, specialista in Ortopedia e Traumatologia presso il Santa Maria della Misericordia.