Contributi per "pacchetti" turistici

(ANSA) - PERUGIA, 20 SET - Incrementare i flussi turistici nei periodi di bassa stagione: dalla Camera di commercio di Perugia contributi per chi acquista "pacchetti" turistici in provincia di Perugia nel periodo 1 dicembre 2019-31 marzo 2020, con esclusione dei giorni di capodanno, dal 27 dicembre 2019 al 1 gennaio 2020.

I soggetti la cui domanda sarà ritenuta ammissibile, riceveranno un contributo "a forfait" di 500 euro, a copertura delle spese sostenute in provincia di Perugia nei periodi di bassa stagionalità, che abbiano un valore minimo di 3.000 euro. Il bando prevede uno stanziamento complessivo pari a 80.000 euro.

I termini per la presentazione delle domande si chiuderanno il 31 marzo 2020, salvo chiusura anticipata del bando per esaurimento fondi. Le informazioni di dettaglio e la modulistica per partecipare sono pubblicati sul sito della Camera di commercio www.pg.camcom.gov.it