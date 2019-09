Commissario Usl Umbria1 incontra sindaci

Il commissario straordinario della Usl Umbria 1 Luca Lavazza ha incontrato i sindaci dell'Assisano, le associazioni di volontariato, i responsabili di struttura e i coordinatori del presidio ospedaliero e del distretto sanitario.

Dopo la visita e l'incontro con i sindaci all'ospedale di Assisi, la mattinata è proseguita al Palazzo della Salute di Bastia Umbra dove il commissario Lavazza ha presentato agli operatori gli obiettivi del mandato, facendo riferimento all'integrazione tra l'Azienda ospedaliera di Perugia e gli ospedali della Usl Umbria 1, al fine di garantire la presa in carico delle persone malate, assicurare la continuità della cura e dell'assistenza e arrivare a gestire in modo efficace la cronicità direttamente sul territorio.

Nel corso di questi mesi di mandato, il programma di lavoro prevede anche interventi per la riduzione delle liste di attesa e verrà potenziata la prevenzione del rischio e la sicurezza degli operatori all'interno di tutti i presidi ospedalieri e dei pronto soccorso.