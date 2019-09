Gallinella (M5s), sosteniamo Proietti

Per il deputato umbro del Movimento 5 stelle Filippo Gallinella "è Stefania Proietti il nome che dovremmo sostenere con o senza il Pd". Lo ha detto all'ANSA parlando delle candidature del possibile patto con il Pd per le prossime elezioni regionali in Umbria.

"E' un ingegnere come me - ha sottolineato Gallinella parlando di Proietti - vicina alle tematiche ambientali. Non può che avere la mia simpatia".

Fonti M5S, patto civico Umbria anche se "no" da Pd

Abbiamo individuato due profili di alto livello che rappresentano al meglio la società civile. Sosterremo una delle due insieme a delle liste civiche anche se il Pd deciderà di non far parte del 'patto civico' per l'Umbria”. Lo sottolineano fonti M5S