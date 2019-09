Tesei, per Umbria progetto ricostruzione

"Un progetto che è soprattutto di ricostruzione": Donatella Tesei sintetizza così le sue idee per l'Umbria. La senatrice candidata presidente con il centro destra lo fa con un post su Facebook dopo la presentazione dei candidati della Lega - "una delle liste che ha scelto di sostenere la nostra visione" - con Matteo Salvini.

La senatrice Tesei si è soffermata prima di tutto sulla infrastrutture. "Di cui - ha scritto - la nostra Regione ha bisogno per rilanciare lo sviluppo e valorizzare un territorio splendido, ma che troppo spesso rimane nascosto perché mancano strade e treni. E poi la sanità, un settore fondamentale per le nostre comunità, che assorbe l'80% del bilancio regionale. Non voglio entrare nel merito di quanto accaduto, che è straordinariamente grave. Ma voglio dirlo chiaramente: per noi la politica deve stare fuori dagli ospedali. Negli ospedali devono starci i medici umbri, tra i più in gamba al mondo, valorizzati in base a criteri di merito e serietà, e non favoritismi".