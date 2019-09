Salvini, vedrò l'Umbria cambiare colore

(ANSA) - GUALDO TADINO (PERUGIA), 19 SET - "Pensavo di morire senza vedere l'Umbria cambiare colore. Sappiamo che non sarà così": lo ha detto Matteo Salvini a Gualdo Tadino durante una iniziativa per le elezioni regionali in Umbria. Alle quali il centro destra si presenta candidando come presidente la senatrice Donatella Tesei, proposta dal Carroccio.

Rivolgendosi ai tanti cittadini in piazza, Salvini ha affermato che per la Regione "lavorerà chi merita e senza nessuna tessera di partito". Ha quindi specificato che questa è una delle richieste fatte personalmente alla senatrice Tesei.

"Noi ci impegniamo sul territorio perché onore e dignità valgono più di mille ministeri" ha inoltre affermato Salvini.

Che poi è tornato a parlare del Governo. "Abbiamo assistito - ha detto - ad una manovra di palazzo vergognosa. L'accordo tra Pd e 5 stelle è come andare a bere insieme ad uno che vi ha fregato il portafoglio. Con la scissione ora di Renzi a completare queste buffonate. Non so come Mattarella non se ne renda conto".

