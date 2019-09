Nuovo volto piazza S. Francesco a Cascia

Nuovo volto per piazza San Francesco a Cascia grazie alle opere di riqualificazione realizzate dalla Boston consulting group in collaborazione con la Fondazione Francesca Rava.

Sono stati 560 i dipendenti della società di consulenza strategica impegnati in diverse opere di miglioramento di altrettante aree urbane della città di Santa Rita. Il recupero più significativo quello sulla piazza ai piedi della città e punto di arrivo per migliaia di devoti e turisti che ogni anno raggiungono Cascia. Sono state rimesse a nuovo le aiuole, piantate rose e soprattutto è stato realizzato un nuovo parco giochi per bambini. I dipende di Bcg oltre che mettersi a disposizione per i lavori di riqualificazione, hanno anche partecipato a delle esercitazioni con i volontari della Protezione civile e con il Soccorso alpino e speleologico dell'Umbria. Con questi ultimi hanno sperimentato cosa significa calarsi con le corde da un'altezza di 10-12 metri, simulando una evacuazione.



"Questa riqualificazione è un ritorno alla normalità e un bell'esempio che ci viene dato da questi giovani dipendenti della Boston consulting group che per un giorno si sono adoperati per sistemare alcune delle aree urbane della nostra città": ha commentato il sindaco Mario De Carolis.