Un arresto per spaccio in centro Terni

Un trentaquattrenne dominicano è stato arrestato dalla guardia di finanza di Terni dopo essere stato sorpreso, nel centro della città, a cedere dosi di stupefacenti. All'uomo sono stati sequestrati, a seguito delle perquisizioni personale e domiciliare, 15 grammi di cocaina.

Dopo l'udienza direttissima è stato posto ai domiciliari.

Nell'ambito dei controlli svolti negli ultimi giorni dalla guardia di finanza sono state denunciati anche un uomo e due donne, delle quali una marocchina, con il sequestro complessivo di 13 grammi di eroina, sette di hascisc e quattro di marijuana.

In tutto il 2019, in totale, le fiamme gialle hanno arrestato per reati legati allo spaccio di droga nove persone e ne ha denunciate 16. Sempre complessivamente sono stati sottoposti a sequestro circa 400 grammi di marijuana, 2 chili di hascisc, 350 grammi di cocaina, 40 grammi di eroina e oltre 4.000 euro frutto dello spaccio. (ANSA).