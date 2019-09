Salvini, in Umbria vinciamo noi

"Possono candidare anche Superman o Topolino ma tanto in Umbria vinciamo noi": lo ha sottolineato il leader della Lega Matteo Salvini parlando a Gubbio in un'iniziativa in vista delle regionali. Con accanto la candidata presidente del centro destra Donatella Tesei, indicata dal Carroccio.

Rivolto alla senatrice, Salvini ha detto: "fossi in te non mi preoccuperei chi candidano quelli là". Ha poi sottolineato "la serietà di chi vuole governare una regione bella ma grande e complicata come l'Umbria ma a 39 giorni dal voto manco ha i candidati e il programma". "Sono disperati..." ha proseguito Salvini. (ANSA).