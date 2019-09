Ad Assisi "Concerto per la vita" per il Serafico

Dalla volontà di Mogol (ideatore e socio fondatore della "Nic" (Nazionale italiana cantanti) e di Paolo Belli (presidente Nic), condivisa con Gianluca Pecchini (direttore generale Nic), nasce il "Concerto per la vita" a favore dell'Istituto Serafico di Assisi, evento in scena venerdì 4 ottobre al Teatro Lyrick di Assisi dalle ore 21.

Nel giorno dedicato a San Francesco, in cui si celebra anche la giornata nazionale del dono, Mogol e Paolo Belli presenteranno, accompagnati dalla Paolo Belli Big Band, il Concerto per la Vita con Paolo Belli, Arisa, Neri Marcorè, Simone Cristicchi, Morgan, Enrico Ruggeri, Marco Masini, Pupo, Riccardo Fogli, Paolo Vallesi, Rita Pavone, Mario Lavezzi, Amara, Giuseppe Anastasi, Gianmarco Carroccia e altri ospiti a sorpresa. Radio Subasio sarà la radio ufficiale del "Concerto per la Vita" e trasmetterà in diretta l'intera serata, in FM e via streaming su radiosubasio.it e app.