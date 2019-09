Tesei, impegno per Umbria opportunità

"L'Umbria per cui sono pronta a impegnarmi è la Regione delle opportunità, non della rassegnazione. Capace di attrarre gli investimenti e di valorizzare le competenze": Donatella Tesei presenta così su Facebook la sua candidatura alla presidenza della Regione Umbria alla guida del centro destra.

Tesei, indicata dalla Lega, parla di una regione nella quale "la bellezza diventa valore da custodire e da promuovere, e il merito sia anteposto ai privilegi". "In cui - aggiunge - i nostri giovani siano artefici del proprio futuro, anziché essere costretti a fuggire via. È, semplicemente, l'Umbria vera, quella che ci meritiamo: bella, viva, ricca di energie da sprigionare".

La senatrice spiega che "nella vita si prendono decisioni forti, di cuore: la scelta di candidarmi alla guida dell'Umbria è una di queste". "I cittadini - sottolinea - chiedono da tempo una Regione diversa. Chiedono, soprattutto, di voltare pagina dopo gli scandali nella sanità e la cattiva gestione di questi anni".