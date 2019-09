A Villa Umbra seminari sulla pubblica amministrazione

"Approfondimenti giuridico - amministrativi nella Pubblica Amministrazione": è questo il tema del percorso formativo che prenderà il via il 24 settembre, articolato in tre incontri di approfondimento sui principi generali e sulle novità giurisprudenziali in tema di autotutela amministrativa, accesso agli atti amministrativi e risarcimento del danno da parte della pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di dare agli operatori pubblici competenze e strumenti utili nell'attività quotidiana.

Il percorso formativo è organizzato in tre giornate modulari, programmate tra settembre e novembre. I partecipanti potranno iscriversi sia all'intero percorso formativo che a singoli moduli didattici. Al corso, promosso dalla Scuola umbra di amministrazione pubblica, interverrà il Consigliere di Stato, Oberdan Forlenza.