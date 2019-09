Psi, subito confronto per le regionali

(ANSA) - PERUGIA, 17 SET - "Il tempo stringe. Occorre, da subito aprire un confronto tra tutte le forze politiche e i movimenti civici alternativi alla destra in Umbria, per la condivisione di una candidatura alla guida della Regione che possa rappresentare al meglio una coalizione larga e inclusiva".

È quanto sostiene il segretario del Psi dell'Umbria Cesare Carini.

"I socialisti umbri, che in questi giorni hanno lavorato intensamente alla costituzione della coalizione Civica, Verde e Socialista, pur confermando le riserve sul percorso fin qui intrapreso per la definizione delle scelte politiche e programmatiche e sul metodo per l'individuazione della candidatura alla Presidenza della Giunta regionale - aggiunge, in una nota - prendono atto della recente evoluzione del quadro politico regionale".