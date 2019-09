I giornalisti umbri ricordano Ciliani

I giornalisti dell'Umbria ricordano Dante Ciliani, ex presidente dell'Ordine regionale.

"Quattro anni fa, oggi - scrive in una nota l'attuale presidente dell'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, Roberto Conticelli - piangevamo la scomparsa di Dante Ciliani, straordinario interprete del ruolo di guida operativa e morale dei Giornalisti umbri. Ne piangevamo la morte sopraffatti dal dolore, ma consapevoli fin da allora che il suo messaggio non sarebbe svanito. Oggi, a distanza di quattro anni, pur nel dolore inevitabilmente accompagnato alla ricorrenza, possiamo affermare che Dante vive ancora nell'impegno di chi fa Giornalismo in Umbria e di quanti come noi tentano, con alterne fortune, di gestirne le sorti. Siamo, grazie a Dante, una delle regioni d'Italia nelle quali la Formazione professionale marca indici positivi nonostante siano ancora presenti consistenti sacche di inadempienza".