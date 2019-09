Celebrazioni 70 anni Montessori Perugia

I massimi esperti del mondo montessoriano a Perugia per dare il via sabato 14 alle celebrazioni dei 70 anni che ripercorreranno la presenza e l'eredità lasciata da Maria Montessori nel capoluogo umbro, dove la scienziata di Chiaravalle, nel 1950, fu chiamata a dirigere il Centro Studi Pedagogici presso l'Università per Stranieri ed inaugurò corsi nazionali e internazionali.

Sedici mesi di eventi culturali e scientifici, che prenderanno il via domani con la cerimonia ufficiale, nel cuore dell'acropoli e termineranno a dicembre 2020.

A presentare l'iniziativa, in una conferenza stampa, il vice sindaco di Perugia, Gianluca Tuteri, Sabina Orzella, presidente della scuola Santacroce Casa dei bambini Maria Montessori, Eva Rossi, del comitato organizzatore delle celebrazioni, Matteo Ferroni, presidente della Fondazione eLand, Giuliana Gergo Bolli, rettore dell'Università per stranieri di Perugia.