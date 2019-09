Marini, diritto Salvini essere accolto in Umbria

"Penso che Salvini abbia tutto il diritto di andare alla taverna della Quintana, alla festa della cipolla e di essere accolto come parlamentare, ex ministro dell'Interno e leader del principale partito italiano": a 'difendere' il segretario del Carroccio è l'ex presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, Pd, che interviene così nel dibattito nato sui social per la cena, poi annullata (ma tenuta comunque altrove), che era stata organizzata in un rione di Foligno in occasione della Quintana. Lo fa sul suo profilo Facebook.

Marini ha accompagnato il post con l'hashtag #controcorrente, riferito proprio alle tante prese di posizione che sui social si sono susseguite per sostenere che il leader della Lega - in Umbria in vista delle regionali - non dovesse partecipare a eventi come la Quintana o la festa di Cannara. "Non vedo nulla di scandaloso - ha scritto - che sia accolto come personalità politica italiana e non per questo si politicizzi un evento".