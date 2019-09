A Santiago i pellegrini di Norcia

I 13 pellegrini di Norcia, accompagnati dal parroco don Davide Tononi, sono arrivati a Santiago di Compostela dopo nove giorni di cammino.

"È stata una bella emozione arrivare sulla tomba dell'Apostolo Giacomo, davanti alla quale abbiamo portato le nostre intenzioni, quelle della nostra comunità di Norcia e quelle di tutte le persone che ce le hanno affidate", ha detto all'ANSA don Tononi, che è giunto a Santiago indossando la felpa di "I love Norcia". "Un cammino comunitario e parrocchiale preparato per alcuni mesi - ha aggiunto - in cui abbiamo condiviso le gioie, le difficoltà e le fatiche dello stare insieme camminando, portando con noi quell'essenziale che tante volte diamo per scontato". "Ripartiamo da qui - ha concluso don Tononi - per tornare al nostro ordinario, con la consapevolezza che questa parentesi deve stimolarci a cambiare il nostro modo di vivere l'esistenza per essere davvero fruttuosa".