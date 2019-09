Perugia centro eccellenza giovani sanità

(ANSA) - PERUGIA, 11 SET - Perugia e l'Umbria per quattro giorni al centro del dibattito scientifico internazionale, grazie al corso di alta formazione sulla Medicina basata sull'evidenza (Ebm), promosso dal Cochrane Neurological Sciences Field, che ha riunito nel capoluogo umbro oltre 30 giovani operatori sanitari fra neurologi, fisioterapisti, infermieri, specializzandi e ricercatori in neurologia provenienti da nove paesi del mondo, come Australia, Belgio, Colombia, Equador, Romania, Russia, Turchia, Regno Unito e Italia.

Martedì 10, nella sala convegni del Deco Hotel di Ponte San Giovanni, la prima giornata di studio e confronto aperta dalla dottoressa Teresa Cantisani, direttore della struttura complessa di Neurofisiopatologia dell'azienda ospedaliera di Perugia e direttore del Cochrane Neurological Sciences Field, gruppo di lavoro dell'organizzazione internazionale Cochrane, che dal 2007 ha sede a Perugia, presso la Regione Umbria.