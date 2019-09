Parte Energia in cammino tour di Fora

Si chiama "Energia in cammino tour" e partirà il pomeriggio del 12 settembre da Norcia il "giro dell'Umbria" di Andrea Fora come candidato presidente della Regione con una coalizione civica appoggiata dal Pd. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook.

"Per il mestiere che ho fatto fino ad oggi - ha sottolineato Fora, ex presidente di Confcooperative Umbria -, questa terra, la mia terra, l'ho girata ogni giorno. Ma farlo come chi deve provare a rappresentare altre persone, donne e uomini con la loro storia personale, i propri problemi, le proprie aspettative, i propri sogni, è certamente diverso. Spero di essere all'altezza della sfida, e confido nell'aiuto e nella passione di tutti quelli che vorranno aggiungersi a questo viaggio, che già ci vede partire in tanti".

Fora ha spiegato di avere chiamato l'iniziativa 'Energia in cammino tour' "un pò per gioco un pò perché vogliamo mettere in circolo tanta energia, tutta pulita".