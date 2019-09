In auto 750 orologi marchi falsi,fermati

Avevano in auto oltre 750 orologi con prestigiosi marchi contraffatti un polacco di 54 anni e la figlia venticinquenne sottoposti a fermo dalla polizia stradale di Todi nel corso di un controllo lungo la statale 3 bis, la E45. Erano in 70 sacchetti di plastica nascosti nella bombola che sarebbe dovuta servire per l'alimentazione a gas della vettura ma modificata in modo da creare un vano.

L'auto era condotta dalla giovane mentre il padre è stato notato sul sedile posteriore, accucciato. Nell'abitacolo - riferisce la polizia - gli agenti hanno notato una radio ricetrasmittente e a quel punto il controllo è stato approfondito, portando al ritrovamento degli orologi.

I due polacchi sono stati così sottoposti a fermo di polizia giudiziaria per possesso di oggetti con marchio contraffatto e ricettazione in concorso.