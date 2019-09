Cecchini, Umbria virtuosa su Psr

(ANSA) - PERUGIA, 10 SET - "Nell'attuazione del Programma di sviluppo rurale, l'Umbria è tra le Regioni italiane virtuose: come certificato con la Decisione della Commissione europea del 31 luglio scorso, ha conseguito tutti gli obiettivi intermedi previsti ed è stata dunque definitivamente confermata l'attribuzione all'Umbria della riserva di efficacia, un importante budget di circa 55 milioni di euro che rafforza gli interventi in vista della conclusione dell'attuale settennato di programmazione". Lo ha comunicato l'assessore regionale all'Agricoltura, Fernanda Cecchini.

Cecchini nei giorni scorsi ha riunito il Tavolo verde per fare il punto sullo stato di avanzamento del Psr 2014-2020 e sui bandi. "Grazie al lavoro congiunto svolto in questi anni - ha detto l'assessore - abbiamo messo in atto tutte le azioni necessarie affinché il 6% circa delle risorse del Psr, accantonate come riserva di performance, siano sbloccate e rese disponibili per lo sviluppo del nostro sistema agricolo e agroalimentare".