Regionali, appello all'unità da Proietti

"Fermo restando che la mia intenzione è di continuare a lavorare come sindaco di Assisi e quindi essere garante degli interessi della città, di fronte a un quadro che sembra non ricomporsi con il rischio di ulteriori divisioni e lacerazioni che avvengono in dispregio a qualsiasi logica, mi appello ancora una volta al senso di responsabilità di tutte le forze politiche che vogliono e possono in quest'occasione proporre per l'Umbria una stagione di innovazione e riscatto". E' quanto afferma Stefania Proietti in un nuovo appello per l'unità del centro sinistra, in vista delle regionali.

"In questa fase delicata della vita politica umbra - dice - torno, a distanza di pochi giorni a rivolgere un altro appello all'unità. E lo faccio con più forza e vigore perché sono sempre più convinta della necessità di una coalizione larga e innovativa, inclusiva di movimenti e partiti, associazioni e forze sociali, per costruire un progetto nuovo basato su buona politica e su candidature condivise".