Paparelli annuncia reddito per il lavoro

"La lotta alla povertà va rafforzata nel quadro di un welfare sempre più attivo e sempre meno assistenzialista. In questa direzione, la Regione Umbria è pronta a mettere in campo un'ulteriore e nuova misura di contrasto all'esclusione sociale, il 'Reddito per il lavoro'.

Misura, finanziabile con le risorse della cassa integrazione in deroga non spese e che lo Stato ci deve restituire, rivolta ai giovani che avendo concluso il loro ciclo formativo non hanno ancora trovato lavoro e hanno un Isee tra 6 e 12mila euro anno.

Un reddito di inclusione accompagnato da un'esperienza lavorativa, formativa sul campo e da un incentivo alle aziende ad assumere". La nuova misura regionale di contrasto all'esclusione sociale, complementare al reddito di cittadinanza, è stata annunciata a Villa Umbra dal presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, nel corso dell'incontro denominato "Il contrasto alle povertà in Umbria: stato dell'arte e programmazione futura", promosso da Palazzo Donini.