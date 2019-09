In Umbria più 2.500 domande 'quota 100'

Sono più di 2 mila e 500 le domande presentate in Umbria per il pensionamento anticipato usufruendo di 'quota 100'. Lo ha reso noto l'Inps.

Secondo i dati aggiornati al 6 settembre scorso sono in particolare 2 mila 520.

A livello provinciale, mille 954 sono state presentate in quella di Perugia e 566 a Terni.