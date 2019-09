Conte, primo impegno visita comuni sisma

"Desidero ripetere in quest'Aula quanto ho già affermato durante le consultazioni: la ricostruzione sarà una questione prioritaria di questo governo.

Il mio primo impegno pubblico in Italia sarà proprio la visita ad alcuni Comuni colpiti dal sisma: incontrerò sindaci, rappresentanti delle istituzioni locali, semplici cittadini". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte intervenendo alla Camera in occasione del dibattito sulla fiducia al nuovo Esecutivo.