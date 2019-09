Alemanno, fiducia per parole di Conte

(ANSA) - PERUGIA, 9 SET - "Accogliamo con rinnovata fiducia le parole del premier Conte che ha dichiarato di voler mettere in cima all'agenda di Governo la ricostruzione del più grande cantiere d'Europa quale è il centro Italia". Così il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, nel commentare l'intervento del presidente del Consiglio alla Camera dei deputati.

"Quello della ricostruzione post sisma - ha aggiunto Alemanno - è un impegno non più procrastinabile e continuo a ripetere che il tempo è una variabile non indifferente. Siamo pronti ad accogliere il premier nuovamente a Norcia o ad incontrarci in qualsiasi altra sede", ha detto ancora.

"Ma è fondamentale che la ricostruzione inizi davvero a camminare in maniera decisa e spedita e uno snellimento della burocrazia la favorirebbe", ha concluso il sindaco.