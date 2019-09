Verini, impedire a Lega prendersi Umbria

"Dobbiamo impedire alla Lega di prendere l'Umbria, per ridarla ai cittadini con una nuova stagione di governo e di futuro": lo chiede il commissario umbro del Pd Walter Verini in vista delle elezioni regionali. Lo fa attraverso un video su Facebook all'indomani della visita del leader del Carroccio Matteo Salvini che da San Gemini ha lanciato la candidatura della senatrice Donatella Tesei.

"Si può competere e vincere" ha sottolineato Verini, parlando di una "Lega che ha distrutto il bilancio di Montefalco (Comune del quale è stata sindaco la sen Tesei - ndr) e sta dando uno spettacolo pietoso a Terni e ha dato quello drammatico al governo del Paese". "Salvini - ha proseguito - dopo avere fatto tanti disastri in Italia adesso vorrebbe prendersi la Regione: non ce la farà".