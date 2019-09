Verini, candidato dialoghi anche con M5s

"Chiediamo ad Andrea Fora di dialogare con tutti, anche con i 5 Stelle": a dirlo è l'on.

Walter Verini, commissario del Pd dell'Umbria in vista delle elezioni regionali del 27 ottobre. Consultazione nella quale il Partito democratico non si presenterà con un proprio candidato governatore ma appoggerà quello espressione di una coalizione civica.

"Vediamo positivamente - ha sottolineato Verini in un video diffuso dal Pd - che si è aperto un canale di dialogo con il Movimento 5 stelle. Non c'è bisogno di tirare per la giacca nessuno ma bisogna confrontarsi sulle cose da fare. Chiediamo anche questo a Fora, di dialogare con tutti. Anche con i 5 stelle. Sappiamo che a Roma questo Governo discute anche su come far vivere nei territori questa nuova alleanza per l'Italia. E' una grande sfida - ha concluso Verini - e il Pd c'è".