Acli chiedono incontro ad Andrea Fora

Le Acli dell'Umbria hanno chiesto un incontro con il candidato alla presidenza della Regione Umbria Andrea Fora, appoggiato da una coalizione della quale fa parte anche il Pd. Lo hanno fatto sottolineando che "il terzo settore e l'associazionismo sono, e possono ancora di più essere, un motore fondamentale della crescita della comunità regionale, per la capacità che hanno di costruire comunità e diffondere valori positivi".

I temi che le Acli - si legge in un loro comunicato - metteranno al centro dell'incontro per un'eventuale inclusione e valorizzazione nel programma elettorale di Fora riguarderanno in particolare "un auspicato rilancio di un welfare comunitario, il rafforzamento delle politiche sociali e socio-sanitarie, un impegno straordinario sulla formazione ed il lavoro specie per i giovani ed il sostegno e l'implementazione di qualificati servizi alla persona con particolare riguardo alle fragilità ed alle fasce deboli".