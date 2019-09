A Perugia gli Avanti tutta days

Inaugurata a Perugia la settima edizione di "Avanti tutta days", festa dello sport ideata e lanciata da Leonardo Cenci. Il percorso verde di Pian di Massiano, a lui intitolato, ha accolto gli stand dedicati a sport, salute e solidarietà.

Decine di associazioni, da quelle sportive alla Rete del sollievo, si sono ritrovate per ricordare Cenci e il suo impegno nella lotta alla malattia e nella diffusione di buone pratiche relative al benessere e allo sport. Centinaia bambini e adulti nel corso della giornata - sottolinea la onlus intitolata a Cenci - hanno trascorso anche solo qualche minuto al percorso verde per salutare l'associazione e per cimentarsi nei diversi sport e nelle attività proposte.

Al taglio del nastro, con la mamma Orietta, il papà Sergio e il fratello Federico, la presidente dell'Assemblea legislativa Donatella Porzi, e il sindaco di Perugia Andrea Romizi le rappresentanze di tutta la città, a cominciare da alcuni giocatori del Perugia calcio.