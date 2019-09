Trasfusionale Terni aprirà di domenica

(ANSA) - TERNI, 6 SET - Nuova apertura straordinaria per il Servizio immuno-trasfusionale dell'ospedale di Terni: è in programma domenica 15 settembre, se verranno raggiunte almeno 15 prenotazioni per altrettante donazioni di sangue.

Dopo i mesi estivi più caldi, che hanno visto dalla fine di giugno una "drastica riduzione" di donazioni, il direttore del Sit, Augusto Scaccetti, rinnova a tutti gli adulti in buone condizioni di salute l'invito a donare. "In questa prima settimana di settembre non si registrano particolari carenze di gruppi sanguigni - spiega - ma le scorte sono in un fragilissimo equilibrio ed è importante tornare quanto prima alla stabilità perché c'è sempre bisogno di sangue e non possiamo permetterci di mettere a rischio terapie e interventi o di dipendere da fattori puramente contingenti".

Tra i donatori, venerdì mattina, anche il commissario straordinario dell'azienda ospedaliera, Lorenzo Pescini.