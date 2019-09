Per le regionali arriva il chocosantino

Per le elezioni regionali in Umbria arriva anche il chocosantino, un cioccolatino con l'incarto che potrà essere personalizzato con immagini o foto dei candidati. A proporli è Eurochocolate, festa della cioccolata che si tiene a Perugia dal 18 al 27 ottobre, la domenica dei seggi. Tema dell'appuntamento 2019 #attaccabottone.

"Abbiamo pensato - spiega Eugenio Guarducci, presidente di Eurochocolate - di addolcire un pò quello che sarà il clima di un confronto elettorale molto intenso e impegnativo per i vari candidati e per gli elettori che avranno il compito di scegliere i propri rappresentanti nella massima istituzione della propria regione. Il chocosantino elettorale sarà un simpatico strumento di comunicazione". Verrà prodotto in esclusiva da Costruttori di dolcezze e consiste in un classico "napolitain" a forma quadrata nei tradizionali gusti latte o fondente. Se richiesto, i produttori potranno anche gestire la grafica che verrà apposta sull'incarto del cioccolatino.