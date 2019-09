Paparelli e Porzi firmano intesa su Ue

Il presidente della Giunta regionale, Fabio Paparelli, e la presidente dell'Assemblea legislativa, Donatella Porzi, hanno firmato l'intesa "sulla partecipazione della Regione Umbria al processo di formazione ed attuazione del diritto e delle politiche dell'Unione Europea" con cui, ai sensi e in attuazione alla legge regionale in materia (legge n.11/2014), si definiscono "le regole procedurali".

In particolare "regole concernenti l'assistenza informativa che la Giunta regionale assicura all'Assemblea legislativa" e "disposizioni volte a favorire la collaborazione, lo scambio di informazioni e l'espressione di una posizione unitaria".

"L'intesa - ha sottolineato Paparelli - rafforza ancora di più l'impegno della Regione che ha ricoperto sempre un ruolo strategico nella definizione e nell'attuazione delle politiche europee".