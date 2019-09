Insulti e minacce alla ex, allontanato

Avrebbe denigrato, insultato e minacciato la ex moglie, anche tramite i figli minorenni, un uomo italiano di 49 anni, nei cui confronti la polizia, a seguito della richiesta inoltrata dal pm e della relativa ordinanza emessa dal gip, ha eseguito la misura del divieto di avvicinamento alla donna e alla madre di lei.

Tale condizione, che - riferisce la questura di Perugia - durava ormai da lungo tempo, costringeva la vittima a vivere in un clima di costante preoccupazione per l'incolumità propria e dei figli, obbligandola anche a modificare radicalmente le proprie abitudini di vita tanto da decidere di interrompere i rapporti con chiunque non fosse gradito all'indagato.