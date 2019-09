De Vincenzi e Fiorini aderiscono a FdI

I consiglieri regionali Sergio De Vincenzi ed Emanuele Fiorini, al Gruppo misto con Umbria next e Fiorini per l'Umbria, hanno aderito a Fratelli d'Italia e saranno candidati alle elezioni regionali. L'annuncio è stato dato in una conferenza stampa a palazzo Cesaroni, alla presenza del capogruppo di FdI alla Camera Francesco Lollobrigida, dei parlamentari umbri Franco Zaffini ed Emanuele Prisco, del consigliere regionale Marco Squarta e di altri dirigenti locali.

Lollobrigida ha parlato di una lista in Umbria "che si preannuncia particolarmente forte e competitiva".

Squarta è stato indicato da Fratelli d'Italia come candidato presidente per la Regione ma potrebbe formare un ticket, come vice, con la sen. Donatella Tesei, proposta dalla Lega.

L'annuncio però di Forza Italia di voler candidare alla vicepresidenza Roberto Morroni ha creato subito qualche malumore. "Giorgia Meloni e Matteo Salvini - ha detto Lollobrigida - si vedranno a breve e definiranno i dettagli anche sull'Umbria".