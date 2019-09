Arrestata coppia con 1 Kg di eroina

(ANSA) - TERNI, 5 SET - Circa un chilo di eroina destinato al mercato locale, nascosto dietro al frigorifero di un'abitazione di Borgo Bovio, a Terni, è stato sequestrato dalla polizia del posto a due pakistani, un uomo di 25 e una donna di 23, arrestati dalla squadra mobile. I due - disoccupati e definiti "insospettabili" dagli investigatori - sono stati fermati proprio in zona Borgo Bovio. Alla vista della polizia la coppia - riferisce la questura - ha mostrato nervosismo, fornendo spiegazioni contraddittorie sulla propria presenza in città.

Nella borsa della donna - in Italia con un visto per famiglia, mentre il giovane è titolare di un permesso di lunga durata - è stato trovato un mazzo di chiavi. Individuata l'abitazione, durante la perquisizione, oltre ad un bilancino, i poliziotti hanno trovato tre grandi recipienti, simili a frullatori, con all'interno residui di polvere biancastra: oggetti usati - verosimilmente - per la trasformazione, dalla forma solida in polvere, di grandi quantitativi di sostanza stupefacente.