Ha marchingegno per accendere gli scoote

(ANSA) - TERNI, 4 SET - Oltre ad una piccola quantità di hascisc aveva con sé anche uno strano marchingegno, poi risultato un dispositivo per accendere i motorini senza chiave, un ventenne di Terni sorpreso in sella ad un motorino rubato e quindi denunciato per ricettazione dai carabinieri del posto.

Il giovane - riferisce l'Arma - è stato bloccato nei pressi di piazza della Pace, dopo aver ricevuto la denuncia di furto da parte del proprietario dello scooter, parcheggiato in strada. Al ventenne, durante la perquisizione, è stato sequestrato uno strumento che, dopo essere stato collegato al blocchetto di accensione opportunamente manomesso, ha permesso di avviare il ciclomotore rubato. Lo stesso - secondo gli investigatori - avrebbe potuto fare anche con altri motorini.