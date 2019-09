Campus educazione giovani diabetici

Per il decimo anno consecutivo un gruppo di giovani diabetici partecipa ad un campus di educazione sanitaria e attività sportiva organizzato dalla Associazione umbra genitori diabetici in collaborazione con l'Azienda ospedaliera di Perugia.

"Quest'anno abbiamo raccolto l'adesione di 16 ragazzi provenienti da tutta la regione (età da 13 a 18 anni) che, nella struttura sportiva di Rivotorto di Assisi, incontrano medici, psicologi ed insegnanti per accrescere la conoscenza della gestione del diabete" dice Enrico Piano, presidente di Agdu.

"Educazione sanitaria unita alla pratica dello sport - aggiunge -, in particolare l'equitazione sono fondamentali per i giovani la cui qualità della vita migliora con nuove terapie e apparecchiature tecnologiche".

I ragazzi - spiega il Santa Maria della Misericordia - hanno ricevuto anche la visita del commissario straordinario del Santa Maria della Misericordia Antonio Onnis e del direttore sanitario Luca Bianciardi.