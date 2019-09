Nuovo Bando per Area crisi Terni-Narni

(ANSA) - PERUGIA, 3 SET - E' stato pubblicato nel supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Umbria numero 37 del 3 settembre, il nuovo avviso per sostenere i programmi di investimento produttivo nell'Area di crisi complessa di Terni-Narni nell'ambito dell'Azione 3.1.1. del Por-Fesr 2014-2020.

"Il bando - ha detto il presidente della Regione Fabio Paparelli - si propone di supportare le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) che intendono realizzare progetti di investimento localizzati nell'area comprendente i 17 comuni umbri di Acquasparta, Amelia, Arrone, Avigliano Umbro, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Giove, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montefranco, Narni, Otricoli, Penna in Teverina, Polino, San Gemini, Stroncone e Terni, di cui all'Accordo di programma del 30 marzo 2018. L'avviso ha una dotazione finanziaria di 1 milione 300 mila euro finalizzata alla realizzazione di nuove unità produttive e o alla riqualificazione di unità produttive esistenti".