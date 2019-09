De Micheli, dialogo Pd parte da Umbria

"Sì, il dialogo è avviato": risponde così Paola De Micheli, vice segretaria del partito democratico a 24Mattino alla domanda sulla possibile intesa tra Pd e M5s anche a livello locale. "I partiti locali - prosegue - hanno attivato dei canali di dialogo con i 5 Stelle nelle regioni in cui si voterà tra poco. In Umbria, per esempio, il Partito democratico ha dato una grande disponibilità, c'è un candidato civico giovane e in gamba che speriamo possa avere un'attrattività verso gli elettori 5s e su tutti gli elettori che si aspettano da noi uno scatto in avanti".