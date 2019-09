Cottarelli,da governo aspettiamo i fatti

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 3 SET - "Credo che ci sarà più attenzione per l'economia verde, ma poi dalle parole ai fatti bisognerà vedere in pratica quello che accadrà": così ad Assisi l'economista Carlo Cottarelli rispondendo ai giornalisti sui punti che caratterizzeranno una possibile nascita del nuovo governo composto dal Movimento 5 stelle e Partito democratico.

Ha parlato a margine del suo intervento all'evento "Percorsi Assisi", una settimana di iniziative al Sacro convento che fino all'8 settembre dà il via alla prima Scuola di Economia interuniversitaria e francescana.

Riferendosi poi al programma con i punti dei 5 Stelle, Cottarelli ha aggiunto: "L'ho visto ed è una cosa preliminare dove ci sono dentro tantissime cose e non si capisce come si faranno tornare i conti. C'è l'affermazione generale che saranno tenuti sotto controllo i conti e ci sono - ha proseguito - proposte di aumenti di spesa, di tagli di tasse e c'è un generico riferimento alla spending review. Ma sembra difficile mettere insieme tutte queste cose".