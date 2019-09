Cammino di Santiago per giovani NorciA

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 3 SET - È iniziato stamani il cammino per Santiago di Compostela per 12 giovani di Norcia che, accompagnati dal parroco don Davide Tononi, percorreranno circa 250 chilometri a piedi prima di arrivare alla cattedrale.

"Portiamo nelle nostre intenzioni di preghiera e con noi lungo il cammino la nostra gente di Norcia, affidandola alla protezione dell'apostolo Giacomo", dice all'ANSA don Tononi. Il cammino della comunità nursina ha preso il via da Ponferrada e arriva dopo l'ennesima scossa di terremoto che sta di nuovo mettendo a dura prova la gente della Valnerina, da qui le parole del sacerdote.