Sisma, presidente Umbria scrive a Conte

(ANSA) - PERUGIA, 2 SET - Il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, ha inviato una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella quale chiede che la ricostruzione sia centrale nel programma del prossimo Governo. La sequenza sismica degli ultimi giorni "ha riproposto con forza - scrive - l'esigenza di una rapida ed efficace azione per velocizzare il complicato processo di ricostruzione del Centro Italia, che stenta a decollare pur essendo stata superata, nella mia regione, la fase emergenziale (al netto degli ultimi accadimenti) e pur essendo partita una ricostruzione che rischia però di essere troppo lunga e farraginosa". "Intendo sottoporre alla Sua attenzione la necessità non più rinviabile - afferma, fra l'altro - di una revisione delle procedure amministrative messe in campo, tutte basate su regole ordinarie che certamente non si adattano alla straordinarietà dell'opera di ricostruzione ed all'esigenza di tempi rapidi".