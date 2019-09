Nuovo ponteggio per basilica di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 2 SET - Sarà realizzato un nuovo ponteggio a protezione di quel che resta del campanile della Basilica di San Benedetto a Norcia.

È quanto stato deciso al termine del nuovo sopralluogo effettuato oggi pomeriggio alla "casa" di San Benedetto da parte del Comune, Protezione civile e Soprintendenza alle Belle arti.

Il ponteggio servirà a imbrigliare il campanile pesantemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016 in tutti e tre i lati.

Le ultime scosse, compresa quella di 4.1 nella notte tra sabato e domenica, avrebbero in parte aggravato la situazione e questo ha consigliato il gruppo tecnico a ricorrere a una ulteriore protezione. Questo permetterà anche di non dover chiudere di nuovo la strada che corre parallela alla Basilica e che collega piazza San Benedetto con porta Ascolana. Intanto sarà dato vita a un progetto che consentirà di smontare il campanile in attesa che si avvii la ricostruzione dell'intera Basilica.