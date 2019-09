Indenni edifici strategici Norcia

Nuovi controlli a Norcia sugli edifici strategici della città dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 registrata nella notte tra sabato e domenica. Le verifiche hanno riguardato l'asilo nido, il centro di valorizzazione, i nuovi uffici dell'Urbanistica e l'ospedale.

"In nessuno abbiamo riscontrato un aggravamento della situazione o nuovi danni", ha detto all'ANSA l'assessore comunale di Norcia, Giuseppina Perla.

Intanto stamani si è tenuto un incontro tra i Comuni di Norcia, Cascia, Preci, Monteleone di Spoleto, la Regione, la Protezione civile e la Soprintendenza alle Belle arti, per decidere come procedere alle verifiche degli immobili e non solo quelli pubblici. "Per le case private con danni lievi - ha spiegato Perla - l'orientamento è quello di procedere a verifiche su richiesta dei proprietari".