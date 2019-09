Fanfara polizia si esibisce a Perugia

Sarà l'esibizione della fanfara della polizia ad aprire, il 5 settembre, la quinta edizione di "I confini della memoria", iniziativa promossa a Perugia dall'associazione Radici di pietra da tempo impegnata in particolare per la valorizzazione delle mura della città. Alle 20,30, diretta dal maestro Secondino De Palma, si esibirà in piazza IV Novembre, poi partirà la tradizionale fiaccolata lungo i vicoli che costeggiano le mura medievali del rione di Porta Sole.

La manifestazione è stata presentata in una conferenza stampa a palazzo dei Priori. Presenti il sindaco Andrea Romizi, il questore Mario Finocchiaro, il presidente di Radici di Pietra Michele Bilancia e l'assessore alla Cultura Leonardo Varasano.

"Partecipiamo con piacere" ha detto Finocchiaro. "La nostra filosofia di approccio - ha aggiunto - è esserci sempre".

Lungo il percorso, che si concluderà all'Arco Etrusco, si svolgeranno numerose iniziative.